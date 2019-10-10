с чего всё началось

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политика В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".

Футбол Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал выписку Анастасии Заворотнюк из больницы Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Экономика Медведев потребовал отменить «банковский роуминг» Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.

Футбол Путин высказался об идее футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Футбол Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии.

Экономика Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.

Единоборства Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.

Политика Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.

Политика Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве главы государства не имеет права вмешиваться в ситуацию с сайтами или СМИ, но если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к этому вопросу.

Авто Kia Seltos ставит рекорды продаж Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.

Происшествия Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Наука В Китае продемонстрировали концепт «боевой летающей тарелки» 10 октября в Китае прошло открытие выставки China Helicopter Exposition 2019.

Происшествия Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.