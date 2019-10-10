с чего всё началось

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Футбол Путин прокомментировал требования WADA к России Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Шоу-бизнес Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.

Транспорт В Воронеже после подорожания проезда отменят ночной тариф Оплата поездки банковской картой обойдется дешевле на 2 рубля, чем наличными. При этом ночной тариф больше не будет действовать.

Политика Зеленский может легализовать марихуану, но несколько позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в принципе не против легализации марихуаны в стране, но пока не время для этого.

Шоу-бизнес Бузова заявила, что Тарасов избегает ее после развода На вопрос, были ли со стороны Тарасова попытки наладить общение после развода, Бузова ответила, что они ни разу не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Происшествия В австрийском Линце произошел взрыв В здании компании Ave недалеко от аэропорта Хёршинг в австрийском Линце произошел взрыв, несколько человек получили ранения.

Общество ЦБ разработает законопроект для борьбы с подменой номеров мошенниками Банк России внесет предложения по изменению закона «О связи», чтобы сделать невозможной подмену номера, рассказал журналистам на форуме «Финополис» первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Происшествия Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.

Гаджеты AMD готовит революцию на рынке ноутбуков Если верить источнику, мобильные APU AMD нового поколения будут представлены на CES 2020, а ноутбуки на их основе появятся уже в первом квартале следующего года.

Армия и оружие В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.

Происшествия В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.