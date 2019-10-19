Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

На заседании, проходившем 17 октября, правительство одобрило проект поправок в закон о гражданстве. Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком»,— сообщает
 пресс-служба правительство.
Коммерсантъ06:01

Подробнее о событии

Украинцев и белорусов будут считать русскоязычными без сдачи экзаменов

Известия08:00

Россия признает украинцев русскоязычными

URA.Ru07:43

Правительство согласилось считать украинцев русскоязычными без экзамена

РБК04:53

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Российская газета06:38

Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

Коммерсантъ06:01

Власти разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена

Газета.Ru08:11

Герой публикации RT начал проходить процедуру получения гражданства России

RT на русском17 октября в 08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru 03:38
Происшествия

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РБК 07:33
Политика

Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 07:35
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

РБК вчера в 18:33
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Политика

Советник президента оценил готовность страны к устойчивому Рунету

Спецпредставитель президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил «Ридусу», что Россия не до конца готова к исполнению закона о суверенном рунете, который вступает в силу 1 ноября.
Ридус 07:20
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Политика

Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Армия и оружие

NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»

Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Общество

Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре

Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.
РБК 07:50
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян вновь стала мамой

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Происшествия

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Россияне за месяц высадили 25 миллионов деревьев

По данным ведомства, к сегодняшнему дню в акции приняли два миллиона человек, которые высадили 25 миллионов деревьев.
Ридус 07:09
Игры

«Мир „Ведьмака“ был плоским»: в Cyberpunk 2077 переделали стриминг объектов

Руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамаис в интервью AusGamers рассказал, что для Cyberpunk 2077 студии пришлось значительно переделать использованные в третьем «Ведьмаке» технологии.
Игромания.ру вчера в 09:37
Футбол

Азар не сыграет с «Мальоркой» из-за родов жены

Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 9-го тура Примеры с «Мальоркой».
ProstoProSport 05:44
Космос

Астрономы планируют снять на видео центр галактики

Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Naked Science 11 октября в 20:02
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия

В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Вести.Ru 03:48
Футбол

Эвертон — Вест Хэм 1:0 (Перерыв)

Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 07:21
Происшествия

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

РБК 02:27
Здоровье

Отказ от бюстгальтера признали опасным

Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Финансы

Силуанов назвал плюсы решительного снижения ставки ЦБ

18 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность более решительного снижения ключевой ставки.
News.ru 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное