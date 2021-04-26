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Экономика

Украинцев обязали платить за газ вдвое больше

Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое, пишет портал "Обозреватель".В источнике
РИА Новости
Евразия Daily
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Граждан Украины обязали платить за газ в 1,5 раза дороже

Московский Комсомолец19:47

Тарифы на газ на Украине подняли вдвое

News.ru19:55

Тарифы на газ повысят для украинцев

Телеканал 360°19:55

Многим украинцам придется платить за газ вдвое

Pravda.Ru20:56

Обнищавшие украинцы готовятся к новому повышению цен на газ

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Украинцев обязали платить за газ вдвое больше

РИА Новости19:22

Украинцам показали новые тарифы на газ

Экономика сегоднявчера в 07:25

Александр Скубченко: Цена газа для населения на май

Голос Правды25 апреля в 15:48
Интересное

Половина работодателей не поддерживают продление майских праздников

Как показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, проведенный 22-23 апреля среди 1600 респондентов, эту идею поддерживает около половины граждан: 38% сказали, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, еще 12% заявили, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе.
Газета.Ruвчера в 02:39

Главврач краевой больницы в Забайкалье пойдет под суд за взятки на сумму 13,7 млн рублей

Как сообщалось, в феврале текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного врача в Забайкальском крае, которое также связано с поставками оборудования.
Интерфакс - Россия21:12

«Игроки и журналисты не смогли осознать, насколько тяжело было создавать Cyberpunk 2077» - сотрудник CD Projekt

В ходе небольшого стрима разработчик обратился к своим зрителям, отметив, что, по его мнению, широкая аудитория не смогла в полной мере оценить объем сил, вложенных в производство Cyberpunk 2077, даже принимая во внимание все слабые стороны проекта.
Gamemag.ruвчера в 16:04

Для зауральских детей в трудной жизненной ситуации купят игрушки

Курганская область привлекла порядка 500 тысяч рублей благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации на мебель, игрушки и новое напольное покрытие.
Уральский меридианвчера в 10:06

Под Екатеринбургом возобновили движение автотранспорта в месте обрушения моста

Сотрудники ГИБДД разрешили движение автомобильного транспорта на месте обрушения пешеходного моста в пригороде Екатеринбурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС24 апреля в 16:35