Как показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, проведенный 22-23 апреля среди 1600 респондентов, эту идею поддерживает около половины граждан: 38% сказали, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, еще 12% заявили, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе.
В ходе небольшого стрима разработчик обратился к своим зрителям, отметив, что, по его мнению, широкая аудитория не смогла в полной мере оценить объем сил, вложенных в производство Cyberpunk 2077, даже принимая во внимание все слабые стороны проекта.
Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.
Сотрудники ГИБДД разрешили движение автомобильного транспорта на месте обрушения пешеходного моста в пригороде Екатеринбурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.