Половина работодателей не поддерживают продление майских праздников

Как показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, проведенный 22-23 апреля среди 1600 респондентов, эту идею поддерживает около половины граждан: 38% сказали, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, еще 12% заявили, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе.