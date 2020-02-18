Общество
РИА НовостиУкраинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Музыка
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Футбол
Сборные России и Турции сыграли вничью на Кубке Легенд
Сегодня, 21 февраля, состоялся матч группы А на Кубке Легенд по мини-футболу между сборными России и Турции.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Общество
Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Футбол
Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
Политика
«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев
Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.