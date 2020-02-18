Общество
Lenta.ruВласти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель».
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Финансы
Курсы доллара и евро стабилизировались
Курсы доллара и евро стабилизировались Курс доллара и евро на сегодня.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу
Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
Политика
Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Футбол
Бенаюн: в России слишком много платят футболистам
Бывший футболист английского "Ливерпуля" Йосси Бенаюн поделился мнением о том, почему российские игроки не хотят переезжать в Европу, сообщает Sport24.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Происшествия
На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке
Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Здоровье
Врачи предупредили о вероятности скрытого заражения коронавирусом
Российские врачи рассказали о том, что существует опасность заражения COVID-19 без контакта с инфицированными людьми и без посещения Китая.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Презентация нового бюджетного смартфона iPhone 9 запланирована на вторник, 31 марта 2019 года. Об этом сообщил немецкий сайт iPhoneTicker.
Армия и оружие
США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед
Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
Шоу-бизнес