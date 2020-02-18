Политика Максима Каца исключили из «Яблока» Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.

Финансы Курсы доллара и евро стабилизировались Курсы доллара и евро стабилизировались Курс доллара и евро на сегодня.

Общество Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Политика В Иране начались парламентские выборы Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".

Футбол Бенаюн: в России слишком много платят футболистам Бывший футболист английского "Ливерпуля" Йосси Бенаюн поделился мнением о том, почему российские игроки не хотят переезжать в Европу, сообщает Sport24.

Происшествия У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.

Шоу-бизнес Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.

Происшествия На КАД фура протаранила ряд автомобилей на встречке Вечером 21 февраля на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге грузовой автомобиль выехал на встречную полосу движения и протаранил несколько автомобилей, сообщает «Мегаполис».

Общество В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Здоровье Врачи предупредили о вероятности скрытого заражения коронавирусом Российские врачи рассказали о том, что существует опасность заражения COVID-19 без контакта с инфицированными людьми и без посещения Китая.

Общество В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность» В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).

Экономика Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.

Политика Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.