Общество

Lenta.ruLenta.ruВласти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель».
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Украинские власти предупредили об уменьшении пенсий

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Российская газета14:35

Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

РБК17:48

Украинцев предупредили о снижении пенсий

РИА Новости14:00

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Lenta.ru12:42
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В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
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Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
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Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме

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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
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Бенаюн: в России слишком много платят футболистам

Бывший футболист английского "Ливерпуля" Йосси Бенаюн поделился мнением о том, почему российские игроки не хотят переезжать в Европу, сообщает Sport24.
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Врачи предупредили о вероятности скрытого заражения коронавирусом

Российские врачи рассказали о том, что существует опасность заражения COVID-19 без контакта с инфицированными людьми и без посещения Китая.
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США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед

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Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

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