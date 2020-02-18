Общество
РИА НовостиВласти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Главным событием вечера стал титульный бой в тяжелом весе, в котором сошлись Евгений Гончаров и Мухамат Вахаев.
Общество
Мантуров пояснил свое предложение повысить налог на старые авто
Предлагаемое Минпромторгом РФ повышение транспортного налога на транспортные средства экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных моделей.
Происшествия
Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина
Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в матче два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Шоу-бизнес
Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Технологии
В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети
Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Кино
Финальный эпизод «Звездных войн» выпустят на дисках
Финал космической истории выйдет в Сети и на дисках — туда добавят документальный фильм со съемок хронометражем 1,5 часа.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.