Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсии

URA.Ru21:25

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

РИА Новости14:00

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Известия15:10

Украинцам грозит снижение пенсий

Российская газета14:35

Украинские власти предупредили об уменьшении пенсий

Газета.Ru14:28

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Телеканал 360°15:10

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Lenta.ru12:42
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
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