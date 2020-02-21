Общество
Вести.RuУкраинцев предупредили о снижении размера пенсий
Ненюченко, которую цитирует пресс-служба Министерства социальной политики страны, объяснила такую ситуацию теневыми схемами начисления зарплат и несовершенством солидарной пенсионной системы. Замминистра предупредила, что без изменения ситуации пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.
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с чего всё началось
В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте министерства.Профиль01:11
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Общество
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В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Ухани украинцев
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В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
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Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
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Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
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Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке
Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
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Наука
Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
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Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Наука
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Футбол
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Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.