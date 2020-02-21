с чего всё началось

Ненюченко, которую цитирует пресс-служба Министерства социальной политики страны, объяснила такую ситуацию теневыми схемами начисления зарплат и несовершенством солидарной пенсионной системы. Замминистра предупредила, что без изменения ситуации пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Политика Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Политика Путин отметил единство россиян и украинцев Вообще укрАинцами (сделал акцент президент на правильном ударении в слове. - прим. ред.) называли людей, которые жили на рубежах Российского государства.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество Россиянам старше 40 лет предоставят отгул для диспансеризации По словам премьера Михаила Мишустина, все работающие граждане старше 40 смогут ежегодно брать отгул для осмотра у врачей.

Фигурное катание Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.

Наука Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.