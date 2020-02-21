Общество

Вести.RuВести.RuУкраинцев предупредили о снижении размера пенсий

Ненюченко, которую цитирует пресс-служба Министерства социальной политики страны, объяснила такую ситуацию теневыми схемами начисления зарплат и несовершенством солидарной пенсионной системы. Замминистра предупредила, что без изменения ситуации пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.
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с чего всё началось
В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте
 министерства.
Профиль01:11

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Власти Украины предупредили о снижении пенсии

URA.Ruвчера в 21:25

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

РИА Новостивчера в 14:00

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Известиявчера в 15:10

Украинцам грозит снижение пенсий

Российская газетавчера в 14:35

Украинские власти предупредили об уменьшении пенсий

Газета.Ruвчера в 14:28

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Телеканал 360°вчера в 15:10

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Lenta.ruвчера в 12:42
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Вообще укрАинцами (сделал акцент президент на правильном ударении в слове. - прим. ред.) называли людей, которые жили на рубежах Российского государства.
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Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
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Общество

В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Ухани украинцев

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Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
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Авто

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Интернет

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Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
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Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
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Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
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На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
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Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
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Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
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Левандовски подбирается к Иммобиле по числу голов в чемпионате

Вчера форвард «Баварии» Роберт Левандовски помог дублем своей команде победить в 23-м туре чемпионата Германии «Падерборн».
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

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Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU вчера в 02:47
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