Как пишет «РИА Новости», активисты вышли на улицы французской столицы с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Во время митинга их забросали яйцами, но, как отметили представители движения, это не изменило их «боевого настроения».

Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

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