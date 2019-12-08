Политика
ИзвестияУкраинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже
Как пишет «РИА Новости», активисты вышли на улицы французской столицы с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Во время митинга их забросали яйцами, но, как отметили представители движения, это не изменило их «боевого настроения».
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Общество
Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Политика
На Украине подготавливается марш на Крым
Активисты "Меджлиса" выступили с инициативой подготовить международную акцию с участием ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, куда уже направлены соответствующие приглашения, организовать шествие с территории Украины в Крым.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс», Широков оформил дубль
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Общество
ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников
Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 850 рублей.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Культура
Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Кино
Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Кино
В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова
В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.