Политика

ИзвестияИзвестияУкраинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

Как пишет «РИА Новости», активисты вышли на улицы французской столицы с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Во время митинга их забросали яйцами, но, как отметили представители движения, это не изменило их «боевого настроения».
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В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами

РИА Новости12:44

Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

Известия16:03

Митингующих из-за «нормандского» саммита украинцев закидали яйцами в Париже

News.ru13:24

В Париже украинцев с бандеровскими флагами забросали яйцами

РЕН ТВ13:53

Вышедших на протест украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами в Париже

Газета.Ru15:27

В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами

Комсомольская правда15:33

Митингующих украинцев с бандеровским флагом в Париже забросали яйцами

Взгляд.ру14:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
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Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
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Порошенко закидали яйцами на майдане

После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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На Украине подготавливается марш на Крым

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РИА Новости вчера в 09:50
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РИА Новости 16:16
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На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников

Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.
РБК 14:49
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
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Экономика

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 850 рублей.
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Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
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Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой

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Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

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Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

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РБК 10:26
Футбол

Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
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Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
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РИА Новости 06 декабря в 05:22
Гаджеты

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У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
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В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова

В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
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В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
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