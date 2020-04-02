Общество
ИзвестияУкраинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Подарок итальянских поваров медикам из России вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях. Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Читать в источнике
Оценить479
с чего всё началось
Российский вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook опубликовал фото из местного ресторана, где на табличке заведение предлагает попробовать борщ.Телеканал 360°09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Театры
Сахалинский Чехов-центр продолжает показы спектаклей онлайн
Сегодня на YouTube-канале Чехов-центра показывают драму "Наследство".
Политика
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Энергетика
Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Здоровье
В Минздраве поддержали решение ряда регионов РФ запретить продажу алкоголя
Министерство здравоохранения России поддерживает решение некоторых регионов страны запретить продажу алкоголя для профилактики распространения коронавируса.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Здоровье
Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице
Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Шоу-бизнес
«Самая красивая женщина» выложила фото в пальто на голое тело
Известная американская модель Белла Хадид, которую называют «самой красивой женщиной в мире», снова порадовала поклонников откровенными снимками.