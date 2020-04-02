Общество

ИзвестияИзвестияУкраинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Подарок итальянских поваров медикам из России вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях. Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Читать в источнике
Комментировать314
с чего всё началось
Российский вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook опубликовал
 фото из местного ресторана, где на табличке заведение предлагает попробовать борщ.
Телеканал 360°09:00

Подробнее о событии

Украинцев возмутил подарок итальянцев российским врачам

РЕН ТВ15:58

В Италии российских врачей и военных накормили борщом

Комсомольская правда07:31

Итальянский борщ для российских медиков возмутил украинцев

Взгляд.ру15:17

Украинцев возмутил подарок итальянцев для российских врачей

РИА Новости14:41

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Московский Комсомолец09:40

Итальянцы порадовали российских врачей борщом. В первый раз вышло не очень, но это все равно был праздник

Телеканал 360°09:00

Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей

Газета.Ru15:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество

В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса

ToDay News Ufa 09:22
Общество

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
Театры

Сахалинский Чехов-центр продолжает показы спектаклей онлайн

Сегодня на YouTube-канале Чехов-центра показывают драму "Наследство".
Сахалин.Инфо 04:31
Политика

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
ГТРК Калуга 14:39
Игры

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

Live24 15:00
Гаджеты

Oppo представила в России смартфоны с селфи-камерой на 44 Мп

Ferra 10:35
Энергетика

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Рифей-Пермь 12:55
Единоборства

Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя

Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 11:53
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Здоровье

В Минздраве поддержали решение ряда регионов РФ запретить продажу алкоголя

Министерство здравоохранения России поддерживает решение некоторых регионов страны запретить продажу алкоголя для профилактики распространения коронавируса.
Известия 10:56
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru вчера в 12:35
Происшествия

Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
Общество

Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы

Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
АСТВ 19:45
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском 11:00
Политика

Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Газета.Ru 19:33
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ 10:01
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Здоровье

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета 14:01
Шоу-бизнес

«Самая красивая женщина» выложила фото в пальто на голое тело

Известная американская модель Белла Хадид, которую называют «самой красивой женщиной в мире», снова порадовала поклонников откровенными снимками.
7 новостей 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное