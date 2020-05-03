Общество
РИА НовостиУкраинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов. Соответствующие снимки опубликовала на Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. В комментариях она уточнила, что фотографии сделаны 1 мая в одном из магазинов местной сети FOZZY.
Читать в источнике
Оценить717
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Эхо Москвы 04:01
Футбол
СМИ сообщили о возможном уходе Дениса Черышева из «Валенсии»
Говорит Москва 10:36
Общество
Павильоны «Ленэкспо» продолжат переоборудование под госпиталь
Отделение Госпиталя для ветеранов войн на 1000 коек, расположеное в переданом ранее павильоне, приняло первых 24 пациентов с COVID-19 в легкой форме.
Русская Планета 12:56
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Финансы
Текущие условия рынка могут укрепить рубль после майских праздников
Доллар в ближайшее время останется на уровне 74–75 рублей, а после праздников возможно его ослабление до диапазона 70–72 рублей.
Народные новости 12:05
Здоровье
В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса
Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации.
ФАН 13:05
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
В Минобороны заявили о росте числа заразившихся коронавирусом военных
Как добавили в пресс-службе, среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений выявлено 1174 случаев заражения коронавирусом.
Rambler News Service 01 мая в 14:03
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
RT на русском 01:19
Политика
Украинский посол предложил пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает "Укринформ" Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.
Украина.ру 10:20
Общество
Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
У властей Великобритании был резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 01:56
Происшествия
В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины
Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко сделала «хулиганские» фото с подушкой
Московский Комсомолец 11:41
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Общество
Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299
После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Политика
США обдумывают такую месть, чтобы Китай позавидовал России
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа, вопрос о том, чтобы "простить самим себе" все долги, которые Вашингтон набрал у Пекина, обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесенный коронавирусом.
РИА Новости 01:00