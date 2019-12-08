Политика
Lenta.ruУкраинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook. В митинге в поддержку «проукраинской позиции» в связи со встречей «нормандской четверки» приняли участие около 150 человек.
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Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Здоровье
Тулякам рассказали, какие фрукты нужно есть с семечками
Эксперты разобрались, какие фрукты и ягоды можно есть с семечками, а какие — не стоит.
Общество
Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море
Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Авто
У таксистов начнут отбирать 90 тысяч в месяц
Стоит отметить, что для водителя, работающего по тарифам Ultima, средний заработок в месяц может составлять до 300 тысяч рублей.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Экономика
Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России
На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Авто
Ford Mustang может стать электромобилем
Напомним, что в прошлом месяце дебютировал электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впрочем, не имеющий с оригинальным «Мустангом» ничего общего, кроме внешности.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днем
По словам губернатора, выходной день 31 декабря станет первым подарком к наступающему новому году.
Политика
В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Здоровье
Опасные для мозга продукты назвали врачи
Плохо на мозг влияет очищенный рис, этот продукт может провоцировать скачки уровня сахара в крови, что негативно сказывается на работе мозга.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.