Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook. В митинге в поддержку «проукраинской позиции» в связи со встречей «нормандской четверки» приняли участие около 150 человек.
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В Париже забросали яйцами украинцев с бандеровским флагом

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Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

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Газета.Ru15:27

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Комсомольская правда15:33

Митингующих украинцев с бандеровским флагом в Париже забросали яйцами

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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