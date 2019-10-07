Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВУкраинцев жестоко избили за речь на родном языке в Польше

В Польше двух граждан Украины избили за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом передает издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел в городе Владыславово еще в конце лета, однако известно об этом стало сейчас, передает РИА "Новости".
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Двое украинцев избиты за речь на родном языке в Польше

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В Польше двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык

Взгляд.ру01:53
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Вашингтон
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Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
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В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
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Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.
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В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
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Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

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Разведение сил в Донбассе перенесено

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В России впервые оштрафовали за курение на балконе

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Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии

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При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина

Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
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Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.
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В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
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Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике

На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»

Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
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Шоу-бизнес

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В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
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Комиссаров: у Бузовой есть три качества звезды

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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Доклад датского премьера вызвал истерический смех в парламенте

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Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
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Tesla установила рекорд продаж электромобилей

В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
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США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
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