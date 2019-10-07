Происшествия
РЕН ТВУкраинцев жестоко избили за речь на родном языке в Польше
В Польше двух граждан Украины избили за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом передает издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел в городе Владыславово еще в конце лета, однако известно об этом стало сейчас, передает РИА "Новости".
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Поляки отправили в кому двух гастарбайтеров за разговор на украинском языке
Московский Комсомолецвчера в 22:58
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Вашингтон
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Телеканал RTVI вчера в 03:48
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Коммерсантъ 07:39
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.
Интерфакс 08:20
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Общество
Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%
Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Политика
Разведение сил в Донбассе перенесено
Газета.Ru 07:42
Футбол
Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии
RT на русском 07:50
Армия и оружие
Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии
Аргументы недели 04:41
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Политика
Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.
РБК 07:37
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Шоу-бизнес
Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике
На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.
Аргументы недели 04:58
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Происшествия
Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»
Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
РБК 05 октября в 05:06
Шоу-бизнес
Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Единоборства
Букмекеры считают Усика фаворитом в бою со Спонгом
Bookmaker-ratings.ru 08:44
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Шоу-бизнес
Комиссаров: у Бузовой есть три качества звезды
Подмосковье Сегодня 00:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41
Авто
Tesla установила рекорд продаж электромобилей
В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
Экономика сегодня 05 октября в 07:37
Армия и оружие
США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу
Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
ТАСС 08:56