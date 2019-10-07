В Польше двух граждан Украины избили за то, что они разговаривали на родном языке. Об этом передает издание Dziennik Baltycki. Инцидент произошел в городе Владыславово еще в конце лета, однако известно об этом стало сейчас, передает РИА "Новости".

Украинцев жестоко избили за речь на родном языке в Польше

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