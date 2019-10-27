Общество
BFM.ruУкраинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Футбол
Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)
В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Прогноз «Чемпионата»: «Спартак» не проиграет за 1.86.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торгового комплекса "Савеловский".
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
Авто
Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями
Исполнительная дирекция региона объявила электронный аукцион на закупку 11 автомобилей для служебного пользования.
Происшествия
В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира
Хоккей
«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Наука
Шестой палец
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума»
В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум» для 540 больных детей.
Здоровье
Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
В последние годы опубликованы два больших исследования, первое из них – это исследование питания на 103,5 тыс. человек, которое проводил Росстат.
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Политика
Microsoft обошел Amazon и получил контракт Пентагона на $10 млрд
Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.