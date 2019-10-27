Общество
BFM.ruУкраинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
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Windows 7 выдает уведомление о необходимости обновления до Windows 10
Операционная система Windows 7 выдает пользователям уведомление о необходимости провести обновление до ОС Windows 10.
Армия и оружие
Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
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Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Происшествия
В Техасе число пострадавших при стрельбе возросло до 16
В американском штате Техас в результате стрельбы во время студенческой вечеринки, по последним данным, два человека погибли и 16 получили ранения, информирует NBC.
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Армия и оружие
Курды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности
Сам же Николаев поддержал возлюбленную и поблагодарил ее за прекрасную дочь. Певец назвал жену «смыслом своей жизни».
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:2
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Шоу-бизнес
Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова
Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус
Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Двух российских туристов на Кипре посадили в тюрьму
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Наука
В Республике Коми нашли останки доисторического животного
В Республике Коми нашли останки древнейшего животного. По данным СМИ, окаменелости были найдены вблизи города Ухты.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.