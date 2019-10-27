Общество

BFM.ruBFM.ruУкраинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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