Политика
Газета.RuУкраинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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с чего всё началось
В США задержаны два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъ10:27
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