с чего всё началось

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Кино Disney определился, кто будет исполнять роль краба в «Русалочке» Звезда сериала «Отмена» предстанет в фильме Роба Маршалла в роли помощника подводного царя Тритона и друга русалочки Ариэль.

Энергетика «Газпром нефть» может нарастить добычу нефти в 2020 году почти на 5% "Газпром нефть" может в 2020 году без учета ограничений по сделке ОПЕК+ нарастить добычу нефти с 63 млн т по итогам 2019 года до 65-66 млн т. При этом добыча углеводородов увеличится с 96 млн т в этом году до более чем 100 млн в следующем.

Футбол Филипп рассказал о первой реакции на предложение «Динамо» Филипп летом перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 20 млн евро.

Политика Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".

Армия и оружие Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции Военная операция Турции в Сирии стала следствием действий международной коалиции в нескольких сирийских районах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Авто Показан обновлённый Geely Emgrand X7 Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.

Происшествия В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Авто Паркетник Subaru XV обновлен по следам Импрезы Вслед за Импрезой все версии Subaru XV для японского рынка будут иметь комплекс EyeSight Touring Assist (прежде он был опцией), который объединяет адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Шоу-бизнес Хилькевич похудела до идеального веса после болезни Подписчики российской актрисы Анны Хилькевич обратили внимание на то, что она внезапно похудела.

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Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Наука Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.

Футбол Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.