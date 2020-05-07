Политика
Слово и ДелоУкраинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
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Космос
Крот InSight медленно продвигается вглубь поверхности Марса
AstroNews.ru вчера в 07:28
Технологии
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Игры
Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru 13:28
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Экономика
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов
ФАС не исключает, что резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора, и планирует провести соответствующие проверки.
Интерфакс 14:03
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Происшествия
Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек
Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.
Время Биробиджана 22:37
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
Экономика
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»
Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv 06:00
Общество
Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России
Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
Технологии
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Единоборства
Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
Вечерняя Москва 20:36
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Якутия показывает стабильный рост в выявлении коронавируса
Якутск, 7 мая 2020, 06:14 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:14
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Названы сроки накопления на квартиру в Москве жителями регионов России
Выяснилось, что быстрее всех на собственный дом в России смогут собрать жители Чукотского автономного округа, откладывая среднемесячную заработную плату в 106 тыс. 909 руб.: семья сможет приобрести жилье стоимостью в 2 млн 180 тыс. руб. через два года.
РБК 05:01
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике нашли облачные слои
Астрономы при помощи телескопа VLT выяснили, что на ближайшем к Земле коричневом карлике Luhman 16A существуют облачные слои, подобные тем, которые наблюдаются на Юпитере.
N+1 12:15
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30