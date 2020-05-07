Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоУкраинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
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