Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».

Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

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