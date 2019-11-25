Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза. Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
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Экс-депутата Рады потряс масштаб перемен в Крыму

REGNUM01:13

«Украинец бы обалдел»: экс-депутат Рады оценил перемены в Крыму

РЕН ТВвчера в 21:28

На Украине сравнили развитие Крыма со всесоюзной стройкой времен СССР

Взгляд.рувчера в 22:55

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

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Экс-депутат Рады рассказал о неспособности украинцев оценить перемены в Крыму

Московский Комсомолецвчера в 21:48

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Комсомольская правдавчера в 23:57

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

РИА Новостивчера в 19:37
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
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«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

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Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
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Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
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Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
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Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

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Интерфакс вчера в 22:07
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В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
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В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
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Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Происшествия

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«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»

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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
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На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок

В воскресенье в Гонконге прошли выборы в советы 18 городских округов. На 452 места претендовали 1090 кандидатов.
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