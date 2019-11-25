Политика
ИзвестияБывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале TopInform. Ситуацию на полуострове экс-нардеп сравнил со всесоюзной стройкой времен СССР.
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Экс-депутат Рады рассказал о неспособности украинцев оценить перемены в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:48
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Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Gmbox.ru вчера в 12:07
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Житель Новосибирска лишился выданной после письма Путину инвалидности
У молодого человека из Новосибирска с частичной потерей слуха и зрения отобрали инвалидность, которую выдали ранее, после письма Путину.
VSE42.RU 22 ноября в 05:10
Культура
Лещенко высказался о скандале с Ротару
Рамблер вчера в 23:32
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Российская газета вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова
"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель.
Московский Комсомолец 23 ноября в 14:34
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Известия вчера в 18:19
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вести.Ru вчера в 14:27
Авто
Рост ставок утильсбора поднимет автоцены
Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин — в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Музыка
«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши
Коммерсантъ вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Слово и Дело вчера в 08:16
Экономика
X5 запустил доставку продуктов для бизнеса
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в тестовом режиме запустил доставку для бизнеса — предприятий общественного питания, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Сирию прибыл российский медицинский спецназ
Вести.Ru вчера в 23:18
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Спорт-Экспресс вчера в 15:48
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Здоровье
Власти Камчатки планируют привлечь в регион более 100 медработников до конца года
Власти Камчатского края до конца года планируют привлечь на работу в регион свыше 100 врачей и специалистов среднего медицинского персонала в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАСС вчера в 23:13
Футбол
Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи
Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
NewInform вчера в 18:05
Общество
Московский экс-чиновник заявил, что Екатеринбургу не нужно метро
Ранее за отказ от метро в пользу развития трамваев высказывался уральский урбанист Владимир Злоказов.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 23:42
Экономика
Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Коммерсантъ 00:23
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17