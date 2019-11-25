Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале TopInform. Ситуацию на полуострове экс-нардеп сравнил со всесоюзной стройкой времен СССР.

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

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