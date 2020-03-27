Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУкраинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
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с чего всё началось
Но, как сообщил портал «Страна.uа
», в двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец в нейтральной зоне на польско-украинской границе столпились тысячи людей.
Суть событий03:45

Подробнее о событии

Люди штурмуют границы. Коронавирус превратил возвращение на родину в хаос

Телеканал 360°09:14

Тысячи украинцев штурмуют границу после ее закрытия

РЕН ТВвчера в 22:03

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

Газета.Ru03:23

Опубликовано видео километровых очередей на границе Украины с Польшей

РИА Новости02:32

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русскомвчера в 21:15

Толпа украинцев, рвущихся из Польши на родину, попала на видео

ФАН04:19

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

Lenta.ruвчера в 10:21
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Общество

Метро Уханя частично заработало после остановки из-за коронавируса

В китайском городе Ухань частично заработало метро, которое было остановлено из-за распространения коронавируса.
Znak.com 02:55
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь 05:08
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА вчера в 12:37
Общество

Санатории и курортные организации приостановят работу

Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаторных и курортных объектов, а также организаций общественного питания.
Би-порт вчера в 03:28
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае.
ФАН 07:51
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна 05:10
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Политика

Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»

Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru вчера в 07:24
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru вчера в 07:09
Кино

Джордж Миллер снимет приквел «Безумного Макса» о молодой Фуриозе

Предыдущая часть "Безумный Макс: Дорога ярости" была успешной коммерчески и ее хорошо приняли зрители.
RuNews24.ru вчера в 07:12
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом

Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Красная весна 06:58
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионском видео

Позже были опубликованы снимки салона нового поколения Tucson в бюджетном исполнении, тогда как в богатых версиях панель приборов будет цифровая, а тут аналоговая.
Tvoe-avto.com 03:50
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Здоровье

Министр здравоохранения призвал россиян проявить сознательность

В беседе с журналистами в субботу, 28 марта, министр напомнил, что следующая неделя объявлена нерабочей именно для минимизации развития инфекционных процессов.
Вести.Ru 08:27
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру вчера в 11:03
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