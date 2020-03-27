Коронавирус
Российская газетаУкраинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
Общество
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Музыка
Жительница Твери примет участие в эфире шоу «Голос. Дети»
Девочка выступает в команде Валерия Меладзе. Певица будет состязаться в вокальном мастерстве еще с двумя участницами.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Здоровье
Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Политика
Савченко заявила о «глотке воздуха перед смертью» для жителей Украины
Полученные Украиной от МВФ средства за принятие закона о продаже земли дадут украинцам только "глоток воздуха перед смертью".
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Технологии
Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников
В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.
Наука
Найден быстрый способ переработки пластика
Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Финансы
Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Кино
Умер заболевший коронавирусом звезда «Крокодила Данди» Марк Блум
Известно, что у 69-летнего артиста диагностировали коронавирус. Он скончался от осложнений, вызванных инфекцией.
Здоровье
СМИ: почетный консул Суринама умер из-за коронавируса в Рио-де-Жанейро
Почетный консул Суринама в Рио-де-Жанейро Жорже Жозе Гонсалес Себа умер в одной из частных больниц мегаполиса, куда был госпитализирован в конце прошлой недели после заражения коронавирусом.
Общество
Налоговая служба в Забайкалье полностью прекращает приём граждан
Ранее налоговая служба сообщала, что с 30 марта по 3 апреля будет вести приём граждан по предварительной записи.