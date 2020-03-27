Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Общество Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Технологии Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.

Наука Найден быстрый способ переработки пластика Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.

Общество Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.

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Финансы Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Космос В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.

Происшествия Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

Здоровье СМИ: почетный консул Суринама умер из-за коронавируса в Рио-де-Жанейро Почетный консул Суринама в Рио-де-Жанейро Жорже Жозе Гонсалес Себа умер в одной из частных больниц мегаполиса, куда был госпитализирован в конце прошлой недели после заражения коронавирусом.