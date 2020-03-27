Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУкраинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
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На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском21:15

Тысячи рвущихся домой «заробитчан» создали коллапс на границе Польши и Украины

ФАН10:41

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета20:55

Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием

РИА Новости20:30

Эксперт оценил возможность прорыва границы с Польшей возвращающимися на родину украинцами

Взгляд.ру15:23

Украинцы штурмуют границу перед ее закрытием

Московский Комсомолец20:57

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

Lenta.ru10:21
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Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
ФедералПресс 13:31
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Музыка

Жительница Твери примет участие в эфире шоу «Голос. Дети»

Девочка выступает в команде Валерия Меладзе. Певица будет состязаться в вокальном мастерстве еще с двумя участницами.
Tverlife 25 марта в 05:11
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 16:27
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Футбол

Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Чемпионат 17:29
Здоровье

Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

МедиаПоток 06:31
Политика

Савченко заявила о «глотке воздуха перед смертью» для жителей Украины

Полученные Украиной от МВФ средства за принятие закона о продаже земли дадут украинцам только "глоток воздуха перед смертью".
Народные новости 21:53
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия

Суд оставил историка Соколова в СИЗО. Он просился под домашний арест

Фонтанка.Ру 09:14
Технологии

Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников

В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.
CyberSport.ru 05:30
Наука

Найден быстрый способ переработки пластика

Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.
Ридус 04:16
Общество

Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса

Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
News.ru 20:33
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com 15:47
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском вчера в 07:16
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Кино

Умер заболевший коронавирусом звезда «Крокодила Данди» Марк Блум

Известно, что у 69-летнего артиста диагностировали коронавирус. Он скончался от осложнений, вызванных инфекцией.
iReactor 10:35
Здоровье

СМИ: почетный консул Суринама умер из-за коронавируса в Рио-де-Жанейро

Почетный консул Суринама в Рио-де-Жанейро Жорже Жозе Гонсалес Себа умер в одной из частных больниц мегаполиса, куда был госпитализирован в конце прошлой недели после заражения коронавирусом.
ТАСС 21:47
Общество

Налоговая служба в Забайкалье полностью прекращает приём граждан

Ранее налоговая служба сообщала, что с 30 марта по 3 апреля будет вести приём граждан по предварительной записи.
Zabnews.ru 21:58
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 09:49
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