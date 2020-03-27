Коронавирус
Российская газетаУкраинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
Число заболевших коронавирусом в РФ возросло до 1036
В России за сутки подтверждены 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заболевших — 1036 человек.
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
Происшествия
«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала
Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
Здоровье
Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в медицинской маске и призвала жителей республики также пользоваться средствами защиты.
Политика
Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Энергетика
В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Общество
Бурков запретил омским пенсионерам выходить из дома
Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 27 марта, усилил карантинные мероприятия в регионе.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Путешествия
Ростуризм посоветовал отложить поездки по России
Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
Транспорт
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
Ожидается, что завтра поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Общество
OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами
Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов
Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.