Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУкраинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
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На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском21:15

Тысячи рвущихся домой «заробитчан» создали коллапс на границе Польши и Украины

ФАН10:41

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета20:55

Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием

РИА Новости20:30

Перед закрытием границы тысячи украинцев пытаются вернуться домой

Discover2412:12

Украинцы штурмуют границу перед ее закрытием

Московский Комсомолец20:57

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

Lenta.ru10:21
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ возросло до 1036

В России за сутки подтверждены 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заболевших — 1036 человек.
НТВ 04:17
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ 22:31
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Гаджеты

Суббфлагман Xiaomi Mi 10 Lite станет конкурентом Nokia 8.3 5G

Ридус 21:02
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

ФедералПресс 02:45
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК 05:13
Здоровье

Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в медицинской маске и призвала жителей республики также пользоваться средствами защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 03:55
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:15
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости 20:39
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском 11:57
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru 13:10
Общество

Бурков запретил омским пенсионерам выходить из дома

Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 27 марта, усилил карантинные мероприятия в регионе.
РИА ОмскИнформ 11:14
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Единоборства

Джо Роган отказался комментировать бой Нурмагомедова и Фергюсона

Известия 20:40
Экономика

Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка

Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:22
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 12:37
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Путешествия

Ростуризм посоветовал отложить поездки по России

Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
ТурДом 16:14
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
News.ru 03:52
Транспорт

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Ожидается, что завтра поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.
Эхо Москвы 22:07
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском вчера в 11:52
Общество

OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами

Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:17
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Комсомольская правда 16:10
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