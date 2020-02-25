Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину. Об этом сообщает "Громадское радио" со ссылкой на украинский МИД.
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Украинцы отказались эвакуироваться с охваченного коронавирусом лайнера

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Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

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