с чего всё началось

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину. Об этом сообщает "Громадское радио" со ссылкой на украинский МИД.

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

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