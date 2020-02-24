Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину. Об этом сообщает "Громадское радио" со ссылкой на украинский МИД.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось
Почти все граждане Украины с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин из-за коронавируса, отказались эвакуироваться на родину, заявил радио «Громадське
» начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
Коммерсантъ00:11

Подробнее о событии

Большинство украинцев с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Коммерсантъ00:11

Украинцы с Diamond Princess не хотят возвращаться на родину

Газета.Ru00:53

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Аргументы и Фактывчера в 20:06

В МИДе сообщили об отказе украинцев эвакуироваться с лайнера в Японии

РБКвчера в 22:15

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Известиявчера в 20:57

Украинцы на Diamond Princess отказались от эвакуации

Российская газетавчера в 20:21

Украинцы отказались эвакуироваться с охваченного коронавирусом лайнера

Lenta.ruвчера в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы

На Дальний Восток вместо китайцев придут индийцы Дефицит кадров на стройках ДФО планируют решить за счет граждан Индии.
Экспресс газета 00:00
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 23 февраля в 22:23
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru вчера в 22:10
Кино

«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа "Соник в кино".
Газета.Ru 23 февраля в 14:26
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Финансы

Доллар или евро: эксперт сказал, что покупать на неделе

Вероятно, волатильность курса рубля сохранится и в ближайшие недели.
Свободная Пресса 23 февраля в 05:00
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 06:17
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Общество

К тяжелому паводку готовятся в Новосибирской области

Глава Новосибирской области в ходе традиционного оперативного совещания с членами регионального Правительства обратил внимание на необходимость усиления подготовки к борьбе с весенним паводком.
Gorsite.ru 00:17
Кино

Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним

Народные новости 22 февраля в 10:52
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Astera вчера в 12:09
Авто

Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

Автомобильный производитель Volkswagen в Дюссельдорфе представил новое поколение фургона Caddy.
ToDay News Ufa вчера в 04:09
Экономика

Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
РБК 00:00
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Здоровье

В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:04
Единоборства

Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Allboxing.ru вчера в 17:32
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК вчера в 22:00
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Культура

«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса

Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Культуромания 00:40
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
Политика

Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой

В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Коммерсантъ вчера в 19:05
Армия и оружие

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 00:30
Общество

Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ вчера в 02:37
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец вчера в 08:07
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Хоккей

«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
LiveSport.ru вчера в 04:43
Общество

На Украине обесточены более 500 населённых пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
REGNUM 01:06
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное