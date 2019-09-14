Энергетика
Газета.RuУкраинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире "112 Украина".
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Общество
Поставщик Минобороны приговорен к возмещению
Согласно базе судебных приставов, в отношении экс-главы «Воентелекома» ведется исполнительное производство о взыскании с него 796 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания онкологией
МедиаПоток вчера в 03:40
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Игры
Discord закроет игровой сервис по подписке Nitro Games уже в октябре
Платформа Discord решила закрыть свой сервис по подписке Nitro Games. Об этом 14 сентября сообщил портал PC Gamer.
REGNUM 05:14
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Общество
Названы сроки возвращения теплой погоды в Москву
Теплая погода может вернуться в Москву в последнюю пятидневку сентября, однако жары ждать не стоит, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Известия 04:27
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Здоровье
В Прикамье на 3,3% снизилась смертность от онкозаболеваний
За первые шесть месяцев 2019 года в Прикамье замечено снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 3,3%, сообщает Министерство здравоохранение Пермского края.
Рифей-Пермь вчера в 08:04
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Футбол
Бывший президент «Барселоны»: «ПСЖ» требовал за Неймара € 300 млн
В конечном итоге „ПСЖ“ запросил € 300 млн.
Чемпионат 02:15
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Футбол
Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.
РИА Новости 03:54
Футбол
Волк пашет землю конным плугом. «Тамбов» выпустил ролик к матчу с ЦСКА
Видео можно посмотреть на канале «Тамбова» в YouTube. Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 15 сентября, в Саранске.
Чемпионат 04:35
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 вчера в 06:27