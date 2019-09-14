Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире "112 Украина".

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Общество Поставщик Минобороны приговорен к возмещению Согласно базе судебных приставов, в отношении экс-главы «Воентелекома» ведется исполнительное производство о взыскании с него 796 млн руб.

Происшествия В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика Индия собирается производить российские Ил-114 Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Игры Discord закроет игровой сервис по подписке Nitro Games уже в октябре Платформа Discord решила закрыть свой сервис по подписке Nitro Games. Об этом 14 сентября сообщил портал PC Gamer.

Футбол Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.

Политика Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Общество Названы сроки возвращения теплой погоды в Москву Теплая погода может вернуться в Москву в последнюю пятидневку сентября, однако жары ждать не стоит, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Здоровье В Прикамье на 3,3% снизилась смертность от онкозаболеваний За первые шесть месяцев 2019 года в Прикамье замечено снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 3,3%, сообщает Министерство здравоохранение Пермского края.

Фигурное катание Медведева заняла второе место на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Происшествия ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Политика Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Футбол Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.