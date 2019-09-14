Энергетика

Газета.RuГазета.RuУкраинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире "112 Украина".
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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