Энергетика

Газета.RuГазета.RuУкраинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире "112 Украина".
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

РИА Новостивчера в 20:58

Газ становится роскошью: украинцы возвращаются к дровам

РЕН ТВвчера в 21:10

Эксперт по энергетике рассказал про переход населения Украины на дрова

Известиявчера в 22:12

Украинцы предпочли дрова газу

Lenta.ruвчера в 23:50

Эксперт рассказал о переходе украинцев на отопление дровами

News.ruвчера в 21:25

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Газета.Ru00:26

Украинцы перешли на дрова из-за цен на газ

Телеканал 360°01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:56, Вашингтон
Авто

Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью

Новые автомобили вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Экономика

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Единоборства

Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн

Обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере» утверждает, что россиянин заработает $ 12 млн.
Чемпионат 03:14
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика

Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

РБК вчера в 18:17
Фигурное катание

Медведева упустила победу на турнире в Канаде

Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Игры

В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6

Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM вчера в 08:17
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика

В Крыму предложили Зеленскому провести референдум

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни

Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21
Кино

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском вчера в 11:20
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Космос

В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс

Lenta.ru 10 сентября в 21:08
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Политика

Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии

Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 12 сентября в 03:35
Политика

«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
РБК 03:01
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Происшествия

Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
РИА Новости 03:25
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное