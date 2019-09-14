Энергетика
Свободная ПрессаУкраинцы переходят на отопление дровами
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
РИА Новости13 сентября в 20:58
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Шоу-бизнес
Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.
РЕН ТВ 05:33
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Политика
В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.
Свободная Пресса 05:10
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Здоровье
Медики рассказали, какие продукты могут вредить сердцу
Пиво вымывает из организма полезные микроэлементы, а колбаса и вовсе содержит канцерогены, которые вредят сердцу.
Московский Комсомолец 02:23
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС
В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.
ТАСС 18:16
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Авто
Mercedes-AMG GT 63 S получил 880-сильный двигатель
Если вы не заинтересованы в 880-сильных седанах, Posaidon предлагает аналогичный комплект для AMG GT Coupe.
32CARS.ru 04:46
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Экономика
Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ
Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
РИА Новости 17:33
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 12 сентября в 21:12
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru вчера в 01:40
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Культура
В Благовещенске прошла звездная дорожка «Амурской осени»
В этом году по красной дорожке прошли более 100 гостей фестиваля «Амурская осень».
АСН24 вчера в 07:10
Гаджеты
Realme показала возможности 64-мегапиксельной камеры Realme XT
Исполнительный директор Realme India Манхав Шетх (Madhav Sheth), который недавно изменил в Twitter свое на Madhav '5' Quad, опубликовал фотографию, рекламирующую возможности камеры смартфона Realme XT.
iXBT.com 12 сентября в 23:49
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36