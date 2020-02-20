Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

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