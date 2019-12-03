Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, 59-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус совершал междугородний рейс, в салоне находились 28 человек. По данным МЧС, пострадали 14 пассажиров, они являются гражданами Украины.

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

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