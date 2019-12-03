Происшествия
ИзвестияУкраинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, 59-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус совершал междугородний рейс, в салоне находились 28 человек. По данным МЧС, пострадали 14 пассажиров, они являются гражданами Украины.
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Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Хоккей
Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Политика
Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией
Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Шоу-бизнес
Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
Происшествия
Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов
Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Общество
Грета Тунберг доплыла до Португалии из США на катамаране
Экоактивистка Грета Тунберг потратила 21 день, чтобы добраться до Португалии из США на 15-метровом катамаране.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Культура
Режиссёр «Джона Уика» снял экшен-рекламу iPhone 11 об игре в снежки
Американский режиссёр Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Хоббс и Шоу», снял рекламу iPhone в стиле экшен о детях, играющих в снежки.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Происшествия
В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о «минировании»
Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Футбол
Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Происшествия
В Оренбурге рухнул автомобильный мост
На въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина обрушился пролёт автомобильного моста. Упавшая часть проходила над улицей Терешковой.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Армия и оружие
ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика
Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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