Происшествия

ИзвестияИзвестияУкраинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, 59-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус совершал междугородний рейс, в салоне находились 28 человек. По данным МЧС, пострадали 14 пассажиров, они являются гражданами Украины.
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13 пострадавших: автобус с украинцами перевернулся под Воронежем

Газета.Ru09:40

В депздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

РБК08:26

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия05:49

В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом

Российская газета09:53

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Lenta.ru08:15

Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Воронежем

ТАСС10:05

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

РИА Новости08:48
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Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
Хоккей

Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Вести.Ru 09:18
Политика

Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.
ФАН 10:19
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Общество

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Вести.Ru 09:33
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес

Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
РЕН ТВ 03:28
Происшествия

Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Труд 10:33
Общество

Грета Тунберг доплыла до Португалии из США на катамаране

Экоактивистка Грета Тунберг потратила 21 день, чтобы добраться до Португалии из США на 15-метровом катамаране.
Pravda.Ru 09:10
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера «врагом России»

Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Аргументы недели 10:05
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru 07:25
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Культура

Режиссёр «Джона Уика» снял экшен-рекламу iPhone 11 об игре в снежки

Американский режиссёр Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Хоббс и Шоу», снял рекламу iPhone в стиле экшен о детях, играющих в снежки.
News.ru 03:02
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о «минировании»

Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 09:34
Футбол

Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»

Матч ТВ 06:31
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Футбол

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Pravda.Ru 05:21
Происшествия

В Оренбурге рухнул автомобильный мост

На въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина обрушился пролёт автомобильного моста. Упавшая часть проходила над улицей Терешковой.
Беловка.рус вчера в 10:53
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Армия и оружие

ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика

Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 04:51
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости 10:08
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 09:29
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