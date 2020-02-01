Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаУкраинцы с Diamond Princess отказываются эвакуироваться на родину

Большая часть граждан Украины, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess, не намерена возвращаться на родину. Об этом сообщает глава отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал
 начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.
RT на русском00:29

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Работающие на Diamond Princess украинцы отказались от эвакуации

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Украинцы на Diamond Princess отказались от эвакуации

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Находящиеся на Diamond Princess 24 украинца отказались эвакуироваться

RT на русском00:29
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