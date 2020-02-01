с чего всё началось

Большая часть граждан Украины, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess, не намерена возвращаться на родину. Об этом сообщает глава отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Украинцы с Diamond Princess отказываются эвакуироваться на родину

Политика Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.

Общество Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.

Происшествия Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Россия назначила нового торгпреда на Украине Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Общество Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Экономика Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.

Происшествия У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".