Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

Почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на родину, сообщил Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал
 начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.
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