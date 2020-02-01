Общество

ИзвестияИзвестияУкраинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал
 начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.
RT на русском00:29

Подробнее о событии

Работающие на Diamond Princess украинцы отказались от эвакуации

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Украинцы отказались эвакуироваться с коронавирусного Diamond Princess

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Lenta.ruвчера в 23:23

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

РИА Новостивчера в 23:06

Находящиеся на Diamond Princess 24 украинца отказались эвакуироваться

RT на русском00:29

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Известиявчера в 20:57
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Политолог Соскин заявил, что Украина летит в долговую яму вопреки обещаниям Зеленского

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Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
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Еще в октябре 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация профинансирует сделку «Аэрофлота» с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС).
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Депутаты Заксобрания Ленобласти встретили вице-губернатора по внутренней политике Кондрашова аплодисментами

Перед обсуждениями глава 47-го региона по просьбе парламентариев представил всем вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова.
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По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

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Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
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На Украине снизили цену на газ для населения

В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
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Минздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего

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В России умер последний советский маршал

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Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
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СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
РБК вчера в 23:52
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ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
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