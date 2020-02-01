Общество
ИзвестияУкраинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.RT на русском00:29
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Политика
Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Политика
Политолог Соскин заявил, что Украина летит в долговую яму вопреки обещаниям Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский не выполнил обещание о невиданном экономическом росте Украины, считает киевский политолог и экономист Олег Соскин.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Экономика
ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»
Еще в октябре 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация профинансирует сделку «Аэрофлота» с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС).
Политика
Депутаты Заксобрания Ленобласти встретили вице-губернатора по внутренней политике Кондрашова аплодисментами
Перед обсуждениями глава 47-го региона по просьбе парламентариев представил всем вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова.
Авто
На рынок выходит новый кроссовер FAW T77 Pro
Китайский автогигант FAW объявил дату старта продаж новой модификации кроссовера FAW Bestune T77.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Наука
Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Происшествия
Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Общество
Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов
Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Политика
В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России
Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Общество
Минздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего
Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Единоборства
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Общество
В России умер последний советский маршал
Здоровье
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.