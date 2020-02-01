с чего всё началось

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».

Политика Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Экономика Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Происшествия Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».

Энергетика На Украине снизили цену на газ для населения В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Общество Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.

Политика В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.

Единоборства Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Здоровье Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.