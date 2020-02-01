Общество

ИзвестияИзвестияУкраинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал
 начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.
RT на русском00:29

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Работающие на Diamond Princess украинцы отказались от эвакуации

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РИА Новостивчера в 23:06

В МИДе сообщили об отказе украинцев эвакуироваться с лайнера в Японии

РБКвчера в 22:15

Находящиеся на Diamond Princess 24 украинца отказались эвакуироваться

RT на русском00:29
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Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
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