Общество
ИзвестияУкраинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».
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с чего всё началось
Об этом «Громадьске радио» рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.RT на русском00:29
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Интернет
ИБ-эксперт назвал три основных угрозы мобильной приватности в 2019 году
Среди основных типов угроз для мобильной приватности, получивших широкое распространение в 2019 году Чебышев выделил три - сталкерское ПО, вредоносное рекламное ПО и эксплуатация злоумышленниками службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Services.
Гаджеты
Нитрид галлия обещает изменение форм-фактора зарядных устройств
Производство нового зарядного устройства для смартфонов мощностью 65 Вт, использующего нитрид галлия (GaN) и имеющего существенно меньшие размеры по отношению к своим аналогам, запустила компания Xiaomi, пишет портал ixbt.com 22 февраля со ссылкой на китайский сайт ithome.com.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Здоровье
Минздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего
Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Шоу-бизнес
Голая Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме
Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась турецкой сауной в своем доме.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.
Политика
Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить 26 февраля
Дату голосования по поправкам в Конституцию России могут объявить завтра, 26 февраля.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Общество
Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали
По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Усинском возросло до четырех человек
По последним данным, число погибших возросло до четырех человек. Всех уже извлекли из автомобиля.
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 1031,61 пункта (3,56%) - до 27960,8 пункта.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Футбол
Президент «Ювентуса»: было бы глупо не думать о Гвардиоле
Президент туринского "Ювентуса" Андрея Аньелли прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Армия и оружие
Military Watch сравнил перспективы F-15 и Су-35 в индийском тендере
Эксперты издания сравнили перспективы данных истребителей, поскольку оба самолета, как полагают в MW, участвуют в тендере на поставку ВВС Индии.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
Политика
Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса
18 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»
Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Происшествия
Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.