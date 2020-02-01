с чего всё началось

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило «Громадське радио».

Интернет ИБ-эксперт назвал три основных угрозы мобильной приватности в 2019 году Среди основных типов угроз для мобильной приватности, получивших широкое распространение в 2019 году Чебышев выделил три - сталкерское ПО, вредоносное рекламное ПО и эксплуатация злоумышленниками службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Services.

Гаджеты Нитрид галлия обещает изменение форм-фактора зарядных устройств Производство нового зарядного устройства для смартфонов мощностью 65 Вт, использующего нитрид галлия (GaN) и имеющего существенно меньшие размеры по отношению к своим аналогам, запустила компания Xiaomi, пишет портал ixbt.com 22 февраля со ссылкой на китайский сайт ithome.com.

Политика Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным "Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Происшествия Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Общество Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Финансы Курс доллара поднялся до 65 рублей Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.

Общество Умер последний маршал Советского Союза Язов «25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса 18 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Происшествия В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.