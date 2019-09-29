Политика
ПрофильУкраинцы требуют опубликовать текст разговора Зеленского с Путиным
Украинцы требуют, чтобы президент Владимир Зеленский опубликовал стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, петиция с таким требованием появилась на сайте украинского президента.
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с чего всё началось
"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — говорится в тексте одной из петиций.РИА Новости05:04
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