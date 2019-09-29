с чего всё началось

Украинцы требуют, чтобы президент Владимир Зеленский опубликовал стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, петиция с таким требованием появилась на сайте украинского президента.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Общество Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Общество Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.

Политика Захарова: Пелоси не привела аргументов в обвинениях России Спикер нижней палаты американского конгресса не привела никаких аргументов, когда обвинила Москву в причастности к скандалу со стенограммой разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

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Происшествия Женщина попала под комбайн в Новой Москве В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Лазарев рассказал о тайном рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

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