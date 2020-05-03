Общество
ИзвестияУкраинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России. Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой.
Читать в источнике
Оценить419
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:51, Ашберн
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Общество
Застрявшие в Таиланде граждане России вылетели домой
REGNUM вчера в 13:59
Общество
«Аэрофлот» ввел субсидируемые билеты из Калининграда для всех россиян
Все граждане России могут приобрести субсидируемые авиабилеты из Калининграда в Москву, сообщила компания «Аэрофлот».
Взгляд.ру вчера в 16:20
Общество
В Испании отметили снижение числа умерших за сутки
За прошедшие сутки в Испании умерло 164 человека, 3 мая сообщает газета ABC.
ИА Красная Весна 05:43
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Культура
Valve почтила память актера Рика Мэя в Team Fortress 2
CyberSport.ru вчера в 11:58
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
Кино
Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя
После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.
ФАН вчера в 17:24
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Кино
Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»
Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости вчера в 02:23
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Власти Крыма 6 мая расширят список работающих предприятий
Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.
ИА Крыминформ 03:28
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Здоровье
В Саратовской области коронавирус подтвержден еще у 50 человек
По информации оперативного штаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, воскресенья, 3 мая, за сутки в регионе коронавирусная инфекция подтверждена еще у 50 человек.
Kursk.com 03:36
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru 30 апреля в 06:04
Общество
Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Происшествия
Воронежский врач выпал из окна больницы
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33