Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России. Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой.

Общество Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня. 201

Общество В Испании отметили снижение числа умерших за сутки За прошедшие сутки в Испании умерло 164 человека, 3 мая сообщает газета ABC.

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Общество Власти Крыма 6 мая расширят список работающих предприятий Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.

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