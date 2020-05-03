Общество

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Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России. Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой.
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Российский лук оказался кошмаром для украинцев

Вести.Ru05:40

В Киеве возмущены продажами российского лука

Комсомольская правда02:22

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

РИА Новостивчера в 21:56

"Своего лука нет?" Украинцы возмутились российской "цибулей" в супермаркете

Life.ruвчера в 23:32

Украинцев возмутил российский лук в киевском магазине

Московский Комсомолецвчера в 22:51

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известиявчера в 22:50

Жителей Украины возмутил российский лук

Взгляд.ру00:57
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
7
Общество

Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
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Общество

Застрявшие в Таиланде граждане России вылетели домой

REGNUM вчера в 13:59
18
Общество

«Аэрофлот» ввел субсидируемые билеты из Калининграда для всех россиян

Все граждане России могут приобрести субсидируемые авиабилеты из Калининграда в Москву, сообщила компания «Аэрофлот».
Взгляд.ру вчера в 16:20
5
Общество

В Испании отметили снижение числа умерших за сутки

За прошедшие сутки в Испании умерло 164 человека, 3 мая сообщает газета ABC.
ИА Красная Весна 05:43
Шоу-бизнес

Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
1
Культура

Valve почтила память актера Рика Мэя в Team Fortress 2

CyberSport.ru вчера в 11:58
2
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
1,3K
Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
17
Кино

Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя

После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.
ФАН вчера в 17:24
4
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
656
Кино

Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости вчера в 02:23
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Власти Крыма 6 мая расширят список работающих предприятий

Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал открытие еще ряда предприятий в республике с 6 мая.
ИА Крыминформ 03:28
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
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Здоровье

В Саратовской области коронавирус подтвержден еще у 50 человек

По информации оперативного штаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, воскресенья, 3 мая, за сутки в регионе коронавирусная инфекция подтверждена еще у 50 человек.
Kursk.com 03:36
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Технологии

Масштабы глобальной катастрофы показали на видео

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
12
Общество

За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России

За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
212
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 30 апреля в 06:04
819
Общество

Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
12
Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
962
Общество

Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом

Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
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Происшествия

Воронежский врач выпал из окна больницы

В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
1,9K
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
2,4K
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