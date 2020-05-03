Общество
ИзвестияУкраинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России. Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Политика
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус
У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 30 апреля в 12:53
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ 01 мая в 04:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Происшествия
В Московской области загорелся склад с растительным маслом
На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
Политика
Путин выступит с обращением 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости 01 мая в 10:11
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ вчера в 01:29
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
Футбол
«Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой €10 млн
Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом".
Газета.Ru 00:50
Хоккей
Панарин не попал в топ-35 лучших российских игроков в истории НХЛ
Эксперты составили рейтинг лучших россиян в истории НХЛ. Отмечается, что в топ-35 не числится игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Профиль 02:41
Кино
Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки
Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 01:39
Происшествия
В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи
Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.
Взгляд-инфо 02:33
Наука
Учеными предложен новый способ окрашивания волос
Специалисты предложили новый метод окрашивания локонов, который основан на полимеризации дофамина в щелочной среде.
Rusargument вчера в 10:43
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36