Общество
ИзвестияУкраинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Украинские пользователи Сети раскритиковали обилие иностранной продукции на прилавках магазинов. Особенно их возмутил лук из России. Дискуссия развернулась под постом в Facebook музыкального продюсера Алены Мозговой.
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Политика
Песков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы».
РБК 07:07
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News 01 мая в 04:39
Гаджеты
Инсайдер рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти
Инсайдер опубликовал на просторах тематического ресурса SlashLeaks материал, в котором рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти.
Ferra 06:50
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Происшествия
В Перелюбском районе коронавирус выявлен у 11 членов курдской семьи
Сегодня оперативный штаб Саратовской области объявил сразу об 11 случаях подтвержденного коронавируса в Перелюбском районе.
Взгляд-инфо 02:33
Армия и оружие
В Китае назвали строящийся российский авианосец «Москва» «морским царем»
Автор материала обратил внимание на впечатляющие габариты будущего авианосного крейсера. Длина его палубы составит 300 метров.
ГЛАС.RU 02:32
Общество
За сутки 72 человека заразились коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 3 мая на территории Ростовской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 72 человек.
Kursk.com 05:03
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Общество
В России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом
В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших.
ВашГород.ру 04:14
Общество
В Тюменской области жителям рекомендовали носить маски
"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", - говорится в сообщении оперативного штаба Тюменской области по ситуации с коронавирусом.
ТАСС 08:47
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Космос
Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
Машины и Механизмы вчера в 08:20
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
Общество
Рост заболевших в Тюменской области связан с возвращением вахтовиков
Сегодня, 3 мая, власти Тюменской области объяснили, с чем связано резкое увеличение коронавирусных пациентов в регионе.
Уральский меридиан 06:13
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Здоровье
Врач рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о характерных признаках коронавируса в интервью на канале «Россия-24».
Вести Подмосковья 05:44
Гаджеты
AMD вытесняет Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров
Лиза Су не уточнила, какие именно премиальные модели процессоров, но скорее всего речь ведется о семействах Ryzen 3000 и Ryzen 2000.
Astera 07:56
Авто
Kia XCeed появится летом 2020 года в России
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, уже этим летом на российском рынке появится компактный паркетник XCeed и вседорожник Kia Seltos в бюджетном исполнении с базовым двигателем объемом 1,6 литра.
Новые автомобили 07:20
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Здоровье
Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
Космос
В Млечном Пути впервые зафиксировали загадочный всплеск излучения
Астрономы зафиксировали всплеск радиоволн, источником которого стал магнитар SGR 1935+2154, находящийся в 30 тысячах световых лет от Земли.
Lenta.ru 05:43