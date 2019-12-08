Политика
Газета.RuУкраинцы вышли на Майдан на акцию протеста перед нормандским саммитом
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Украинская оппозиция призвала своих сторонников выйти сегодня на майдан Незалежности
Эхо Москвывчера в 15:59
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