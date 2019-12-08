Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинцы вышли на Майдан на акцию протеста перед нормандским саммитом

На Украине накануне нормандского саммита проходят акции оппозиции в центре Киева.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тысячи украинцев требовали на Майдане отменить капитуляцию России

Газета.Ru15:33

В Киеве завершился митинг в преддверии встречи «нормандской четверки»

Аргументы и Факты11:52

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

РИА Новости11:15

Украинцы вышли на майдан для оглашения требований перед саммитом «четверки»

Известия07:23

В центре Киева проходит акция «против капитуляции» Украины

News.ru06:50

В Киеве оппозиция собралась на «майдане» с требованиями к «нормандской четверке»

ТАСС06:33

Украинская оппозиция призвала своих сторонников выйти сегодня на майдан Незалежности

Эхо Москвывчера в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Происшествия

В Тамбовской области погиб находившийся под следствием вице-губернатор

RT на русском 10:22
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс», Широков оформил дубль

ProstoProSport 11:55
Спорт

Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по плаванию на короткой воде

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в Глазго.
РИА Новости 14:50
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Политика

Лукашенко оценил темпы интеграции РФ и Белоруссии

REGNUM вчера в 08:55
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Политика

Порошенко закидали яйцами на майдане

После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Газета.Ru 12:24
Политика

Протестующие в Киеве решили переночевать возле офиса Зеленского

Протестующие в Киеве разместили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
РЕН ТВ 16:03
Авто

Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер

Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
SpeedMe 02:46
Политика

МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
РИА Новости 09:40
Происшествия

Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Известия 12:49
Гаджеты

Android может унаследовать худший недостаток iPhone

В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
iXBT.com 05 декабря в 11:57
Футбол

«Милан» в гостях обыграл «Болонью»

«Болонья» на своем поле уступила «Милану» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 16:37
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Политика

«Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже

Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
РИА Новости 04:11
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Авто

Компания Valeo презентовала электрический грузовик

Anonsens 10:05
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Gazeta.SPb вчера в 14:48
Общество

Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм.
Российская газета 12:30
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 05:19
Футбол

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги

«Селтик» в 19-й раз и в четвертый подряд выиграл Кубок лиги. Рекорд принадлежит «Рейнджерс» — 27 трофеев.
Спорт-Экспресс 11:56
Кино

Вышел трейлер «Чудо-Женщины 1984»

Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Игромания.ру 16:38
Футбол

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны во время матча

Известия 13:09
Армия и оружие

Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол

РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное