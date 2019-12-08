На Украине накануне нормандского саммита проходят акции оппозиции в центре Киева.

Украинцы вышли на Майдан на акцию протеста перед нормандским саммитом

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