Политика
Аргументы неделиУкраинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Украинские жители предложили президенту Владимиру Зеленскому «поправить здоровье» после его выступления на открытии нового медицинского центра. В ходе своей тождественной речи глава государства «похвастался» созданием самолетов, которые «будут летать и всех бомбить».
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с чего всё началось
"Почему говорит он, а стыдно мне?", "Что оно мелет", "Надо привести в порядок свое здоровье, Владимир Александрович!", "Прям как Петя", - высмеяли речь главы государства граждане в соцсетях.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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«Будем всех бомбить»: Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Комсомольская правда00:21
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолецвчера в 18:56
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Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 09:07
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
Игры
Авторы Halo Infinite ответили на критику графики игры
Представители 343 Industries признали, что к релизу игры нужно повысить уровень графики. Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год.
CyberSport.ru 01:46
Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Происшествия
Татарстанец предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма
Напомним, в мае этого года обвиняемый при помощи приложения в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
Коммерсантъ Казань 05:04
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Путешествия
Российские путешественники открывают международное авиасообщение
Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на компанию.
Дождь 04:08
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия вчера в 19:41
Футбол
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино
На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
Футбол
В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для Суперкубка
Российская Премьер-Лига объяснила, почему матч Суперкубка России пройдёт на домашней арене ЦСКА.
Чемпионат 05:13
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
Игры
Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077
Мошенники попытались организовать закрытое бета-тестирование Cyberpunk 2077, приглашая пользователей принять в нем участие через рассылку спама.
Дни24 05:11
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53