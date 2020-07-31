с чего всё началось

Украинские жители предложили президенту Владимиру Зеленскому «поправить здоровье» после его выступления на открытии нового медицинского центра. В ходе своей тождественной речи глава государства «похвастался» созданием самолетов, которые «будут летать и всех бомбить».

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Экономика Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса» В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. 2

Происшествия Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.

Религия Мусульмане отмечают Курбан-байрам Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.

Игры Авторы Halo Infinite ответили на критику графики игры Представители 343 Industries признали, что к релизу игры нужно повысить уровень графики. Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год.

Политика Минск передал Киеву список задержанных россиян Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе. 455

Происшествия Татарстанец предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма Напомним, в мае этого года обвиняемый при помощи приложения в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 23

Политика Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского. 14

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. 75

Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 425

Путешествия Российские путешественники открывают международное авиасообщение Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками. 5

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 39

Общество В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.

Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 202

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 298

Футбол В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 218

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360». 121