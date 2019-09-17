Политика
Lenta.ruУкраинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады. Видеозапись опубликовал бывший депутат парламента Александр Онищенко на своей странице в Facebook.
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В нирване. «Утомлённый» Порошенко на заседании Рады взорвал соцсети. Видео
Национальная служба новостей01:06
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Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
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Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом
Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Экономика
Сечин пожаловался Путину на Минфин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот в размере 2,6 триллиона рублей для освоения Арктики.
BFM.ru 02:21
Авто
Электромобили могут начать ездить по выделенной полосе с 2020 года
Владельцы электромобилей в России могут начать ездить по выделенной полосе уже с 2020 года.
Слово и Дело вчера в 22:53
Авто
У Renault не пошла интернет-торговля в России
Sostav.ru 02:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
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Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Футбол
Каррера дал характеристику Глушакову как человеку
Спорт-Экспресс вчера в 03:30
Общество
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Сотрудники ФСБ и МВД России выявили в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.
РИА Новости 02:09
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Аравийская коалиция назвала нападения на НПЗ Saudi Aramco терактом
«Атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране», — заявил Аль-Малики, ссылаясь на предварительные данные.
Дождь вчера в 14:04
Политика
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег буквально за считанные годы превратилась из гадкого утенка в изящного лебедя.
Вечерний курьер 01:45
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Авто
Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Корма пытается "обогнать" переднюю часть, в результате чего кроссовер чуть не разворачивает.
MotorPage.Ru вчера в 08:50
Общество
Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны.
РБК вчера в 18:34
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия
Сотрудницу столичной автомойки изнасиловали на работе
Установлено, что на территории автомойки по улице Молостовых оказались злоумышленники.
Вести Подмосковья 01:37