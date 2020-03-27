На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину. На польской части пунктов пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец столпились тысячи людей в ожидании автобусов.

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Авто В РФ Geely оборудует кроссовер Coolray защитой от вирусов Coolray станет не только первой моделью Geely в России, оснащенной продвинутым фильтром, но и первой, кому досталась новая бензиновая «турботройка», созданная вместе с Volvo.

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