Экономика
ИзвестияУкраине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
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Украинские СМИ уличили власть страны в организации финансовой пирамиды
Политическая Экспертизавчера в 10:31
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 24 июля в 08:01
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Гаджеты
Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2
Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.
Faktom 24 июля в 05:08
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты летом и осенью
Речь идет о пожилых гражданах, которые являются опекунами. Также надбавки получают россияне старше 75 лет.
ФАН 18:42
Хоккей
Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Чемпионат 17:56
Здоровье
Назван лучший чай для очищения организма от холестерина и сахара
В ходе исследования, в котором рассматривались результаты аналогичных работ, проведенных за последние 20 лет, ученые пришли к выводу, что существует чай, способный очистить организм от сахара и холестерина, а также защитить здоровье мозга и костей.
Суть событий 09:07
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Футбол
«Динамо», «Рубин» и ЦСКА интересуются защитником Святченко
По информации Metaratings.ru, в услугах 28-летнего Святченко заинтересованы «Динамо» и «Рубин».
Metaratings 11:37
Общество
За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Общество
В Кронштадте открыли аллею героев российского флота
Аллею героев российского флота торжественно открыли в Кронштадте в рамках первой очереди музейно-исторического парка "Остров фортов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:59
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК 18:39
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform 24 июля в 13:06
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
Anews 12:00
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
24 июля в Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет.
Live24 09:01
Футбол
Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом»
Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом», в составе которого играл с февраля 2017 года.
Вести ФМ 08:24
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
Общество
Некоторые семьи в августе получат сразу три пособия на детей
В августе этого года некоторые семьи получат сразу три пособия на несовершеннолетних детей.
Камская новь (Кама ягы) 08:49
Гаджеты
Apple планирует добавить FaceID в MacBook
Похоже, что Apple в ближайшее время может обновить лэптопы MacBook и добавить в них поддержку функции Face ID.
Игромания.ру 12:35