Мы о них наперед знаем, наперед думаем.

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время страна рассматривает такой сценарий.

Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

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