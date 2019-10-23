Политика
Газета.RuУкраине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время страна рассматривает такой сценарий.
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Мы о них наперед знаем, наперед думаем.
— Алексей Гончарук, украинский юристРБК 09:43
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Армия и оружие
Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Политика
Норвегия поблагодарила советских воинов
Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения восточного Финнмарка Советской армией, являются выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим страну от фашистов в октябре 1944 года, сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
Происшествия
Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке
Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Кино
Вышел финальный трейлер IX «Звездных войн»
Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снимал "Звездные войн: Пробуждение силы".
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
Общество
Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами
Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Политика
СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.