Политика

Газета.RuГазета.RuУкраине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время страна рассматривает такой сценарий.
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Алексей Гончарук
Мы о них наперед знаем, наперед думаем.
— Алексей Гончарук, украинский юристРБК 09:43

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Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа

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Взгляд.ру09:54
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Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились по Сирии

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Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Общество

Российским пиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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Норвегия поблагодарила советских воинов

Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения восточного Финнмарка Советской армией, являются выражением благодарности Норвегии советским солдатам, освободившим страну от фашистов в октябре 1944 года, сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Взгляд.ру 09:19
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Происшествия

Священник попытался «проучить» водителя автобуса на дороге в Тамбове

Газета.Ru 09:16
Происшествия

Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.
Интерфакс 09:16
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Вести.Ru 04:32
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
Кино

Вышел финальный трейлер IX «Звездных войн»

Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снимал "Звездные войн: Пробуждение силы".
Ruposters.ru вчера в 02:09
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество

Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
РБК 08:23
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика

СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
РЕН ТВ 03:35
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Музыка

Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me

23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
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Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com вчера в 18:15
Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
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