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Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».

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