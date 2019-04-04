Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».
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Юрий Романенко
Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.
— Юрий Романенко, космонавтПятый канал 02:55

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