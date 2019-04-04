Политика
Lenta.ruУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».
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Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов.
— Юрий Романенко, космонавтПятый канал 02:55
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Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы
Украина.ру06 марта в 02:49
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В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
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Общество
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Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса пришли к выводу, что в катастрофах самолетов 737 MAX виновны авиауправление США и компания Boeing, сообщает ТАСС.
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
Общество
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Общество
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В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Общество
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«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
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Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Названы новые правила оформления ОСАГО
С 8 марта в нашей стране заработали новые правила оформления ОСАГО и КАСКО, которые объединяют два документа в один.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Армия и оружие
Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Политика
Канада направит Украине $1,5 млн на поддержку полиции
"Министр сообщил о выделении в течение трёх лет свыше 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн, - прим. ред.), чтобы помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины", - указано в сообщении.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года
Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC.
Общество
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах
Политика
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В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
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Ранее «СП» сообщала новость о том, что сын легендарного Владимира Высоцкого прокомментировал использование фотоизображения своего отца в рекламе американского ФБР.
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Хоккей
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У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).