Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».
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Политолог предсказал коллапс на Украине из-за решений Зеленского

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Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

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Украине предрекли коллапс из-за Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Украине предрекли коллапс из-за Зеленского

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Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Lenta.ru00:30

Эксперт: «Нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и Украины. Его нет»

REGNUM06 марта в 04:01

Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы

Украина.ру06 марта в 02:49
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Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

ТАСС 03:47
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

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Metaratings вчера в 13:25
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Авто

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По сути Jesko Absolut является версией обычного Jekso, но с прицелом на движение с максимальной скорость.
Tvoe-avto.com вчера в 15:38
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Армия и оружие

В ЛНР уничтожена украинская БМП

Вчера в районе населенного пункта Крымское, расположенного на подконтрольной киевским силовикам территории ЛНР, на мине подорвалась БМП ВСУ.
ANNA-News вчера в 06:51
Технологии

Ученые рассказали о вызывающих маразм привычках

Известия 00:08
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Интерфакс вчера в 21:01
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова вчера в 02:56
Происшествия

Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой

Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Происшествия

Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Известия 05:09
Армия и оружие

Ливийская армия обезвредила связанную с ПНС группу боевиков из Чада

Политическая Экспертиза 06 марта в 14:51
Происшествия

В Москве погибли двое украинских шахматистов

Говорит Москва 06 марта в 01:53
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

ПолитРоссия 06 марта в 08:41
Шоу-бизнес

Пугачева отменила «праздник желтых цветов» из-за болезни

Каждый год в первое воскресение марта Алла Пугачева выходит на улицу и дарит людям желтые цветы.
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Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 12:12
Общество

Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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Общество

Число зараженных коронавирусом в Греции превысило 60

В Греции уже 66 человек заражены коронавирусом, сообщает Минздрав страны. 7 марта объявлено о 21 новом случае заражения.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
iReactor вчера в 13:28
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости вчера в 11:35
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Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Поэт-песенник Симон Осиашвили принял участие в эфире телепередачи «Судьба человека» и рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей второй супруге – поэтессе Татьяне Лукиной.
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:12
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Россия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Помимо России против сокращения производства нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года высказалась казахстанская делегация.
Единый банк 05 марта в 18:30
Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru вчера в 13:41
Игры

Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now

Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Игромания.ру вчера в 13:50
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