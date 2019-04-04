Политика
Lenta.ruУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».
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Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы
Украина.ру06 марта в 02:49
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
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Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
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Каждый год в первое воскресение марта Алла Пугачева выходит на улицу и дарит людям желтые цветы.
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Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
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Общество
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
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В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Россия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Помимо России против сокращения производства нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года высказалась казахстанская делегация.
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