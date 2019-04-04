Политика
Газета.RuУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский. По мнению эксперта, вслед за этим откроются "гигантские возможности".
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Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы
Украина.ру06 марта в 02:49
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В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
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«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
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В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
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По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
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Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Болельщики московского «Торпедо» закидали фаерами автобус с футболистам команды на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ сыграют с «Авангардом».
Здоровье
Что надо знать о коровирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте напоминает москвичам и гостям города, о чем они должны помнить в режиме повышенной готовности, в котором сейчас живет российская столица.
Футбол
ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко
Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
Политика
Путин назначил членами Общественной палаты РФ атамана и епископа
Напоминаем, что 25 февраля российский президент определил 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты РФ.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Киберспорт
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
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Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now
Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Здоровье
В Австрии более 100 человек заразились коронавирусом
Как сообщает ТАСС, на наличие вируса в Австрии были проверены 4,5 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
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Евгений Малкин: «У „Питтсбурга“ есть все, чтобы побеждать»
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Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Происшествия
Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками
Контрольная закупка показала, что дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева продавала наркосодержащие таблетки.