Политика

Газета.RuГазета.RuУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский. По мнению эксперта, вслед за этим откроются "гигантские возможности".
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Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

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Политолог предсказал коллапс на Украине из-за решений Зеленского

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Украина.ру06 марта в 02:49

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РИА Новостивчера в 21:35

Эксперт: «Нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и Украины. Его нет»

REGNUM06 марта в 04:01

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Lenta.ru00:30
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В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

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Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
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Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
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Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
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Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла

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Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
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«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Происшествия

В Киргизии напали на участников шествия за женские права

Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
РИА Новости 04:06
Музыка

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News 05:26
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Газета.Ru 05:45
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Футбол

Фанаты «Торпедо» атаковали автобус с командой на пути в Курск

Болельщики московского «Торпедо» закидали фаерами автобус с футболистам команды на пути в Курск, где «автозаводцы» 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ сыграют с «Авангардом».
NewInform вчера в 17:13
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Что надо знать о коровирусе: меры профилактики и где сдать анализ

Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте напоминает москвичам и гостям города, о чем они должны помнить в режиме повышенной готовности, в котором сейчас живет российская столица.
Российская газета 05:41
Футбол

ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко

Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
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Путин назначил членами Общественной палаты РФ атамана и епископа

Напоминаем, что 25 февраля российский президент определил 40 граждан страны, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты РФ.
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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
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Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
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Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
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Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now

Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
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РБК 01:19
Здоровье

В Австрии более 100 человек заразились коронавирусом

Как сообщает ТАСС, на наличие вируса в Австрии были проверены 4,5 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин.
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
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Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место

Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
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Mash: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в торговле наркотиками

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Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина

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