Политика
Газета.RuУкраине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский. По мнению эксперта, вслед за этим откроются "гигантские возможности".
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Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы
Украина.ру06 марта в 02:49
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