Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский. По мнению эксперта, вслед за этим откроются "гигантские возможности".

Общество Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Политика Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ощущает главу России Владимира Путина своим партнером, однако партнерство между двумя государствами возможно.

Энергетика «Кому достались пряники»: о срыве сделки ОПЕК Выход России из сделки ОПЕК+ и заявление Саудовской Аравии по поводу увеличения добычи нефти прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

Происшествия В Киргизии напали на участников шествия за женские права Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.