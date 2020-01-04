Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

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